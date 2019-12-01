Туристический потенциал Туркестанской области представили в Тюмени

| Фото: Национально-культурная автономия казахов Тюменской области | Фото: Национально-культурная автономия казахов Тюменской области

Презентация туристического потенциала Туркестанской области Республики Казахстан прошла в Тюмени 24 декабря, сообщает Национально-культурная автономия казахов Тюменской области.

Как и положено у казахов, мероприятие началось с обряда "шашу" - осыпания гостей конфетами по случаю радостного события.

Из Туркестана в Тюмень прилетели представители управления туризма Туркестанской области и знаменитого, имеющего 70-летнюю историю, санатория "Сарыагаш".

Гостей приветствовала и рассказала о туристическом потенциале Тюменской области директор регионального Агентства туризма и продвижения Мария Трофимова. Около 40 туристических компаний Тюмени направили на презентацию своих представителей.

"Мероприятие прошло очень живо, особенно много вопросов было задано по санаторию "Сарыагаш". Интересное совпадение: и в Тюмени, и в Сарыагаше искали нефть, а нашли минеральную воду", - рассказали организаторы.

После презентации были разыграны туры в Туркестан и санаторий Сарыагаш, состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве, просмотр нового художественного фильма "Казахское ханство. Золотой трон".

Туристическая презентация Туркестана стала ярким завершением Дней казахской культуры в Тюменской области-2019.