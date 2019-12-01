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Новогоднее застолье тюменцам обойдется в среднем в шесть тысяч рублей

Общество, 12:24 27 декабря 2019

www.gks.ru | Фото: www.gks.ru

6430,78 рубля потратит на новогодний стол семья из четырех взрослых и одного ребенка. Такие данные в среднем по стране приводит Росстат.

Тюменская область обосновалась на 24 строчке рейтинга по регионам со стоимостью новогоднего застолья в 6675,09 рубля.

Дороже всего праздничное застолье обойдется жителям Чукотки, где за него придется заплатить 9528,6 рубля, что практически в полтора раза дороже, чем в среднем по стране. Самое недорогое угощение — в Ингушетии. Там на продукты нужно будет потратить 3,5 тыс. рублей.

Сильнее всего по сравнению с прошлым годом цены подскочили на сыры - на 11,17%, апельсины - на 10,87% и сливочное масло - на 10,36%.

В целом по России новогодний стол подорожал на 2,74%. В Тюменской области рост на продуктовую корзину к новому году составил ниже среднего - 1,73%.

Дарья Ларина

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# Новый год , Росстат

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