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Турнир по настольному теннису прошел в тюменской исправительной колонии

Общество, 18:23 26 декабря 2019

72.fsin.su | Фото: 72.fsin.su

Около ста осужденных приняли участие во втором турнире по настольному теннису в клубе исправительной колонии №2 УФСИН России по Тюменской области, сообщает учреждение.

Главным судьей соревнований стал председатель Федерации настольного тенниса Тюменской области Георгий Михайлов. Из-за большого количества участников спортсмены-любители играли по олимпийской системе, на выбывание. Они соревновались в командном зачете и в личном первенстве.

По итогам турнира первое место завоевал 11-й отряд, второе - 2-й отряд, на третьем 9-й отряд.

Победители получили кубки, дипломы и ценные призы. Осужденные подготовили концертную программу, исполнив песни популярных артистов и собственного сочинения.

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# исправительная колония , настольный теннис

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