Турнир по настольному теннису прошел в тюменской исправительной колонии

| Фото: 72.fsin.su | Фото: 72.fsin.su

Около ста осужденных приняли участие во втором турнире по настольному теннису в клубе исправительной колонии №2 УФСИН России по Тюменской области, сообщает учреждение.

Главным судьей соревнований стал председатель Федерации настольного тенниса Тюменской области Георгий Михайлов. Из-за большого количества участников спортсмены-любители играли по олимпийской системе, на выбывание. Они соревновались в командном зачете и в личном первенстве.

По итогам турнира первое место завоевал 11-й отряд, второе - 2-й отряд, на третьем 9-й отряд.

Победители получили кубки, дипломы и ценные призы. Осужденные подготовили концертную программу, исполнив песни популярных артистов и собственного сочинения.