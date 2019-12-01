В Роспотребнадзоре дали советы по безопасному проведению Нового года

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Советы по безопасному проведению новогодних праздников дали россиянам в Роспотребнадзоре.

Как сообщает на сайте ведомства, чтобы снизить риск отравлений и пищевых инфекций необходимо часто мыть руки и поверхности, на которых готовится еда. Не допускать перекрестного загрязнения продуктов, доводить блюда до нужной температуры, быстро их охлаждать, следить за соблюдением температурного режима и сроков хранения приготовленных блюд.

Необходимо заранее продумать праздничную программу, чтобы застолье не стало единственным мероприятием вечера, запланировать конкурсы, розыгрыши, подвижные игры. Начать праздничный ужин стоит с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени, которые не только насытят, но и поддержат комфортное самочувствие на протяжении вечера. Ограничить размеры порций продуктов с высоким содержанием жира и соли, к которым относятся традиционные соленые закуски (колбасы, сыры, икра, солёеная рыба).

Во время застолья необходимо пить достаточно жидкости. Лучший выбор - чистая вода, соки и морсы с небольшим количеством сахара. По возможности, стоить пить в меру спиртное. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объемов потребляемой пищи. Стоит отказаться совсем или сократить употребление табака в любом виде, оградить окружающих от воздействия табачного дыма.

Сохранить необходимый минимум физической активности помогут подвижные игры и просто прогулки на свежем воздухе. При этом, одеваться нужно по погоде. Выбирать многослойность: несколько слоев легкой одежды более эффективно сохраняют тепло, по сравнению с одним теплым предметом верхней одежды. Всегда должны быть надеты теплые перчатки, шапка и шарф.

Не стоит садится за руль пьяным. Даже глоток вина или пива значительно снижает скорость реакции водителя, что подвергает риску жизнь пассажиров и десятков окружающих людей. Во время вождения или езды на автомобиле в качестве пассажира, независимо от длительности и дальности поездки, необходимо использовать ремень безопасности.