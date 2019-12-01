Тюменская "Школа ЖКХ" подвела итоги работы

| Фото: ИА"Тюменская линия" | Фото: ИА"Тюменская линия"

Обучающие курсы и углубленные семинары по программе "Общественный инспектор в сфере ЖКХ", прошли в Тюмени более 160 человек. Около 50 активных тюменцев получили удостоверения общественных жилищных инспекторов. Это позволит им вести работу по обращениям заявителей и участвовать в мероприятиях общественного контроля в коммунальной сфере города. Итоги социального проекта "Школа ЖКХ" подвели в Тюмени 26 декабря.

Занятия проводило региональное отделение "Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства" при поддержке Фонда президентских грантов, Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций, АНО ДПО "Учебный Центр Запсибэнерго", "Союза Социальных Юристов" и Общественной палаты Тюменской области.

На практических занятиях общественные жилищные инспекторы рассматривали проблемные кейсы, основанные на реальных случаях из практики тюменского регионального отделения “ЖКХ-Контроль”, а также проводили индивидуальные консультации для граждан и участвовали в работе "горячей линии" по вопросам ЖКХ.

"Проект "Школа ЖКХ" - комплексный, его поддержало большое число организаций. Главная его цель - просветительская, чтобы каждый житель Тюмени знал основы жилищного законодательства и о механизмах участия и контроля за этой сферой, которые есть у каждого из нас", - рассказал член Совета Общественной палаты Тюменской области Михаил Мельцер.

По итогам просветительских семинаров была сформирована группа из самых активных и заинтересованных участников. Им предстояло пройти углубленную подготовку, благодаря которой они могли получить статус общественного инспектора в сфере ЖКХ.

"Приятно видеть, что ряды неравнодушных граждан пополняются, что становится все больше тех, кто готов получать новые знания и подходить к решению каких-то вопросов профессионально, не просто покричать, а добиться результата", - отметил руководитель тюменского регионального центра "ЖКХ-Контроль" Артур Юрьев.

Николай Ступников