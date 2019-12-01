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Дом культуры после ремонта открыли в селе Слободчики

Общество, 11:40 30 декабря 2019

aromashevo.admtyumen.ru | Фото: aromashevo.admtyumen.ru

Слободчиковский Дом культуры возобновил работу после ремонта. Его провели в рамках национального проекта "Культура", сообщает администрация Аромашевского района.

Торжественное мероприятие по случаю открытия посетили представители администрации муниципалитета, департамента культуры Тюменской области, областной и районной дум. Подарком для слободчиковцев было выступление творческого коллектива районного Дома культуры. Жители села поблагодарили всех, кто помог им в ремонте.

Сейчас проводится ремонт Юрминского Дома культуры, открытие пройдет в 2020 году.

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# национальный проект Культура , ремонт

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