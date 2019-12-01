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"Юнармейский киберполигон" объединил юных программистов и робототехников

Общество, 15:09 27 декабря 2019

пресс-служба Центрального военного округа | Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Проект "Юнармейский киберполигон" стартовал в Тюменской области. Его участники познают основы робототехники, управления беспилотными летательными аппаратами, компьютерной разработки и программирования, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Занятия для юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов проходят в интерактивном режиме в формате небольших выставок и мастер-классов с использованием новейшего оборудования. Ребята знакомятся с узконаправленными техническими специальностями и приобретают навыки, которые смогут успешно применить на военной или гражданской службе.

Впервые образовательный проект "Юнармейский киберполигон" был реализован в 2018 году. По словам автора проекта Анастасии Поповой, основная задача организаторов – показать молодым людям современный облик Вооруженных сил Российской Федерации.

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# киберполигон , программирование , робототехника , Юнармия

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