"Юнармейский киберполигон" объединил юных программистов и робототехников

| Фото: пресс-служба Центрального военного округа | Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Проект "Юнармейский киберполигон" стартовал в Тюменской области. Его участники познают основы робототехники, управления беспилотными летательными аппаратами, компьютерной разработки и программирования, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Занятия для юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов проходят в интерактивном режиме в формате небольших выставок и мастер-классов с использованием новейшего оборудования. Ребята знакомятся с узконаправленными техническими специальностями и приобретают навыки, которые смогут успешно применить на военной или гражданской службе.

Впервые образовательный проект "Юнармейский киберполигон" был реализован в 2018 году. По словам автора проекта Анастасии Поповой, основная задача организаторов – показать молодым людям современный облик Вооруженных сил Российской Федерации.