Россияне готовы ехать в Тюменскую область за работой

| Фото: rzd.ru | Фото: rzd.ru

Тюменская область вошла в число регионов, куда россияне готовы отправиться на работу. Россияне также рассматривают возможность поехать для трудоустройства в Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московскую область, Красноярский край и Новосибирскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

Данные получены на основе мониторинга резюме, размещенных на портале Роструда "Работа в России". Уточняется, что примерно каждый шестой соискатель готов к переезду в другой регион для трудоустройства.

"При этом наиболее высоким спросом для переезда ради работы традиционно пользуются такие регионы как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Их указали в качестве наиболее предпочтительных для переезда", - рассказали в Роструде.

В ведомстве также отметили, что примерно у каждого второго специалиста нефтегазового сектора в резюме стоит отметка "готов к переезду". Среди них геофизики (50%), проходчики (52%), операторы по добыче нефти и газа (46%), геологи (49%).

Также довольно много соискателей, готовых сменить регион, из числа инженеров (27%), архитекторов (27%), ветеринаров (34%), геодезистов (35%), врачей (40%).

В Роструде напомнили, что для развития трудовой мобильности в России действует госпрограмма, по которой работодателям оказывается финансовая поддержка для привлечения необходимых им специалистов из другого региона. Размер такой финансовой поддержки составляет от 225 тыс. до 1 млн рублей.

Деньги работодатель направляет на обеспечение работника жильем, компенсацию расходов на переезд, оплату его обучения, переобучения или компенсацию других расходов, связанных с обустройством на новом месте.