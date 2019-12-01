Жителям Тобольского района медицинскую помощь окажут в мобильном комплексе

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Передвижной лечебно-диагностический комплекс начал работу в Тобольском районе, сообщает администрация района.

Мобильный комплекс приобретен Областной больницей № 3 в рамках национального проекта "Здравоохранение". Транспорт оснащен аппаратом для измерения внутриглазного давления (предупреждение риска развития глаукомы), цифровым электрокардиографом, кольпоскопом, аппаратом УЗИ, спирографом и другим оборудованием. Для оказания медицинской помощи жителям Тобольского района на выезде ведут прием фельдшер, акушер-гинеколог, врачи различных специализаций.

Мобильный лечебно-диагностический комплекс предназначен для проведения медицинских осмотров, направленных на выявление заболеваний на ранних стадиях, оказание лечебно-профилактической помощи, повышение доступности и качества медицинских услуг жителям сельской местности.

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт играет важную роль в диагностике заболеваний и первой помощи пациентам из удаленных труднодоступных населенных пунктов, у которых нет возможности получить эту помощь вблизи от дома.

Мобильный медицинский комплекс создан на базе многосекционного фургона и оборудован всем необходимым для круглогодичного использования в любых климатических и географических условиях. Теплоизоляционные материалы позволяют работать при температурах до - 40 градусов.

До конца 2019 года медперсоналбольницы проведет профилактические медосмотры жителей д. Дегтярево, Тоболтуры и Чукманки. В следующем году с администрацией района будет разработан график выездов мобильного медицинского комплекса для охвата всего сельского населения.