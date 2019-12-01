Новую школу в Увате сдадут в эксплуатацию в августе 2021 года

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Заключен контракт на строительство школы в с. Уват. Строительно-монтажные работы будут завершены в августе 2021 года, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Новое общеобразовательное учреждение проектной мощностью на 360 учебных мест обеспечит проведение учебных занятий в соответствии с типовым учебным планом общеобразовательной школы, рассчитанной на 11-летний период обучения.

Уватская школа аналогична строящейся школе в п. Казарово в Тюмени. Здание площадью более 8 тыс. кв. м. имеет две основные обособленные группы – учебную (отдельно для младших и старших школьников) и общешкольную и делится на две зоны.

В зоне А размещены кабинеты для занятий, администрации и медицинский блок. Так же имеются учебные мастерские для проведения уроков труда и библиотека. Зона Б предназначена для проведения спортивных мероприятий, так же там имеются актовый зал, столовая с обеденным залом на 130 мест. Главный вход в здание школы оборудован пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам.

В рамках реализации национального проекта “Образование” в Тюменской области строятся пять школ: четыре в Тюмени, одна в с. Епанчина Тобольского района. В 2020 году начнется строительство еще 10 школ.