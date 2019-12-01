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Гастрофест "Пельмени Тюмени": вкусные кулинарные традиции

Общество, 17:07 28 декабря 2019

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Пельменные традиции представили местные производители на гастрономическом фестивале "Пельмени Тюмени", который прошел у ТРЦ "Сити Молл" 28 декабря.

Семья Оксаны Атанасовой в 2019 году переехала из Салехарда на юг Тюменской области. На Севере держали домашнее хозяйство, а на большой земле решили его расширить. Так открылась "Первая пельменная".

"У нас есть ферма, выращиваем уток, гусей, производим домашние яйца. Печем пироги, делаем домашнюю брынзу, колбаски. Делаем свои пельмени - рыбные и мясные. Купить можно только у нас: на 11 километре Ялуторовского тракта, 7", - пояснила хозяйка.

Генеральный директор компании "Три богатыря" Юрий Фельде делился секретами вкуса. "Мы знаем своего клиента, любим его и за это нас уважают и ценят за качество - с 1994 года не менялась рецептура пельменей. Сегодня нашу продукцию покупают в Омске, Тюменской области, на Севере", - рассказал Юрий Фельде.

Секрет богатого вкуса кондитерских изделий прост: все натуральное. "Вот тесто у нас только с маслом, не с маргарином. А почему вы такой малиновый вкус и запах чувствуете? Да потому что это малина с моей дачи!", - отметил бизнесмен.

Компания "Мясная сказка" потчевала продукцией, упакованной по-новогоднему. Продукцию представили компании "Ягоды плюс", "Два шашлыка", ИП Шорохова, магазин-кулинария "Яля".

Идея создания фестиваля "Пельмени Тюмени" принадлежит директору департамента потребительского рынка Тюмени Елене Ерёминой. Ей понравилось созвучное сочетание "Пельмени Тюмени". По словам автора проекта, городской гастрофест вправе стать брендом в календаре туристических событий региона. "Пельмени Тюмени" планируют сделать ежегодными, подчеркнула Елена Ерёмина.

"В Тюмени будет активно развиваться туризм и увеличиваться поток туристов. Наш проект уже вошел в национальный туристический календарь. "Пельмени Тюмени" - это наш бренд. У нас зимний, суровый климат. Событийных мероприятий, которые привлекли бы народ на улицу в мороз, не так много. А пельмени - тот самый продукт, который можно и нужно хранить мороженным. Поэтому мы собираем горячий фестиваль на морозе в предновогоднюю пору!", - пояснила Елена Ерёмина.

В 2017 году Тюмень побила рекорд по одновременному поеданию пельменей, мант, хинкалей в одном городе в один день. По сей день этот рекорд не удавалось побить никому. В 2019 году фестиваль "Пельмени Тюмени" посвятили гастрономическим традициям народов мира. Праздник сопровождала концертная программа артистов ДК "Строитель".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Ирина Ромашкина

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# пельмени , ТЦ Сити-молл , фестиваль

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