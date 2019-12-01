Гастрофест "Пельмени Тюмени": вкусные кулинарные традиции

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Пельменные традиции представили местные производители на гастрономическом фестивале "Пельмени Тюмени", который прошел у ТРЦ "Сити Молл" 28 декабря.

Семья Оксаны Атанасовой в 2019 году переехала из Салехарда на юг Тюменской области. На Севере держали домашнее хозяйство, а на большой земле решили его расширить. Так открылась "Первая пельменная".

"У нас есть ферма, выращиваем уток, гусей, производим домашние яйца. Печем пироги, делаем домашнюю брынзу, колбаски. Делаем свои пельмени - рыбные и мясные. Купить можно только у нас: на 11 километре Ялуторовского тракта, 7", - пояснила хозяйка.

Генеральный директор компании "Три богатыря" Юрий Фельде делился секретами вкуса. "Мы знаем своего клиента, любим его и за это нас уважают и ценят за качество - с 1994 года не менялась рецептура пельменей. Сегодня нашу продукцию покупают в Омске, Тюменской области, на Севере", - рассказал Юрий Фельде.

Секрет богатого вкуса кондитерских изделий прост: все натуральное. "Вот тесто у нас только с маслом, не с маргарином. А почему вы такой малиновый вкус и запах чувствуете? Да потому что это малина с моей дачи!", - отметил бизнесмен.

Компания "Мясная сказка" потчевала продукцией, упакованной по-новогоднему. Продукцию представили компании "Ягоды плюс", "Два шашлыка", ИП Шорохова, магазин-кулинария "Яля".

Идея создания фестиваля "Пельмени Тюмени" принадлежит директору департамента потребительского рынка Тюмени Елене Ерёминой. Ей понравилось созвучное сочетание "Пельмени Тюмени". По словам автора проекта, городской гастрофест вправе стать брендом в календаре туристических событий региона. "Пельмени Тюмени" планируют сделать ежегодными, подчеркнула Елена Ерёмина.

"В Тюмени будет активно развиваться туризм и увеличиваться поток туристов. Наш проект уже вошел в национальный туристический календарь. "Пельмени Тюмени" - это наш бренд. У нас зимний, суровый климат. Событийных мероприятий, которые привлекли бы народ на улицу в мороз, не так много. А пельмени - тот самый продукт, который можно и нужно хранить мороженным. Поэтому мы собираем горячий фестиваль на морозе в предновогоднюю пору!", - пояснила Елена Ерёмина.

В 2017 году Тюмень побила рекорд по одновременному поеданию пельменей, мант, хинкалей в одном городе в один день. По сей день этот рекорд не удавалось побить никому. В 2019 году фестиваль "Пельмени Тюмени" посвятили гастрономическим традициям народов мира. Праздник сопровождала концертная программа артистов ДК "Строитель".

Ирина Ромашкина