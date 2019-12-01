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"Зимние забавы" пройдут в сквере Юрия Куталова

Общество, 18:16 27 декабря 2019

ДНК "Строитель" во ВКонтакте | Фото: ДНК "Строитель" во ВКонтакте

"Зимние забавы" начнутся в сквере им. Юрия Куталова в Тюмени 28 декабря в 11 часов, сообщает ДНК "Строитель".

На мероприятие приглашают детей, родителей, бабушек и дедушек. Для тюменцев специалисты Дворца национальных культур "Строитель" подготовили развлекательную программу. Горожан ждут обрядовые действа, конкурсы, викторины.

Жителям Тюмени предложат русские, украинские, белорусские, татарские, немецкие забавы. Также в программе: игры народов Кавказа и Закавказья, Средней Азии и Казахстана, хантов и манси.

Вход свободный.

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# дети , игры , отдых

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