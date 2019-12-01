Самый длинный зимник откроется на Ямале

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Движение по сезонной дороге Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги для всех транспортных средств массой до 10 тонн открывается на Ямале 28 декабря.

Это третий региональный зимник, открытый в декабре, сообщает правительство округа. Напомним, в полночь было разрешено движение по зимнику Надым - Салехард. А с 10 декабря на зимнике Коротчаево - Красноселькуп открыто движение для всех видов транспорта общей массой до 30 тонн.

На зимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале пока ведутся работы по установке границ проезжей части. Как только позволит толщина льда, тяжелая техника выйдет на устройство трассы.

В Уренгое готовят к открытию ледовую переправу. Накануне ее обследовала специальная комиссия. Контрольные замеры показали, что толщина льда составляет 90 сантиметров – это позволяет безопасно проезжать машинам, чья масса не превышает 40 тонн.

"Когда начинаем бурить и замерять лед, обязательно смотрим на его структуру. Видим – наморожен очень хорошо, без водяных прослоек", – прокомментировал государственный инспектор ГИМС по Пуровскому району Александр Волков.

Проезд будет бесплатным для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов. Уточнить информацию о работе ледовой переправы через Пур можно по телефонам компании "ПурДорСтрой": 8 (34997) 26433, 65290.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО": (34922) 7-17-04. Также информация о зимниках размещается в разделе "Зимники" на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.

Всего на Ямале действуют четыре зимние автомобильные дороги регионального значения. Общая длина всех зимников более 727 км.