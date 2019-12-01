Закон о возврате части страховки при погашении кредита подписал Владимир Путин

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщают РИА Новости.

Закон предоставляет заемщику право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита и получить часть страховой премии за неистекший период в течение семи рабочих дней с момента подачи заявления о таком отказе.

Он также обязывает кредитора предоставить заемщику потребительский кредит без страховки, если она по закону не обязательна, но в этом случае допускается его выдача под более высокий процент.

В документе прописано подробное информирование заемщика о договоре страхования и о так называемом "периоде охлаждения" — в течение 14 календарных дней от страховки по потребкредиту можно отказаться. Правда, в этом случае банк может увеличить ставку до уровня, действовавшего на момент заключения договора для таких кредитов без страховки, но не выше текущих показателей.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2020 года и не будет распространяться на взятые ранее потребительские кредиты со страховкой.