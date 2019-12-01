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Лицензию В-УЕФА получил тюменский тренер

Спорт, 11:18 30 декабря 2019

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Представитель ФК "Тюмень" Алексей Семенов с первой попытки успешно сдал выпускной квалификационный экзамен для получения тренерской лицензии В-УЕФА, сообщает пресс-служба клуба.

Документ дает право работать помощником главного тренера в командах, выступающих во втором и первом дивизионах первенства России по футболу.

Вместе с Семеновым в группе занимались футболисты, выступавшие ранее за сборную страны – Кирилл Панченко, Александр Рязанцев и Александр Ширко. Учился вместе с тюменским тренером и чемпион мира по пляжному футболу Егор Шайков.

Также экзамены на лицензию В-УЕФА в Москве успешно сдали бывшие игроки "Тюмени" Александр Дутов, Александр Коротков и Виктор Шкурат. Они тоже учились в одной группе вместе с Алексеем Семеновым.

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# ФК Тюмень , футбол

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