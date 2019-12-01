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Ишимские врачи помогли пожилой пациентке с глаукомой

Общество, 12:02 30 декабря 2019

областной больницы № 4 Ишима | Фото: областной больницы № 4 Ишима

15 операций по поводу глаукомы выполнил в 2019 году заведующий офтальмологическим отделением областной больницы № 4 Ишима Антон Чудин.

83-летней пациентке Галине Ивановне, страдающей от глаукомы более 10 лет, была проведена непроникающая глубокая склерэктомия – это наиболее щадящая методика, которая не приводит к резкому снижению глазного давления, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Большинству пациентов уже не помогает медикаментозная терапия, – рассказал Антон Чудин. - Важно раннее выявление патологического процесса в условиях поликлиники, так как основная цель операции - не улучшить зрение, а снизить глазное давление, чтобы пациент полностью не ослеп. Острота зрения напрямую зависит от того, на какой стадии пациент обратился за помощью".

После операции у пациентки прошли головные боли. "Советую всем - если появились проблемы со зрением, не запускайте заболевание, а вовремя обращайтесь за помощью", - поделилась Галина Ивановна.

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# Ишим , офтальмология

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