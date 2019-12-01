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На Ямале из-за плохой погоды закрыты зимники

Общество, 10:56 30 декабря 2019

Зимник Салехард — Надым закрыт для движения для всех видов транспорта 30 декабря. Причина сильный, порывистый ветер и недостаточной видимостью, сообщает ИА "Север-Пресс".

С 29 декабря продолжаются ограничения из-за плохой погоды на зимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги.

Водители, тем не менее, пытаются проехать, пробивая несанкционированные заезды на дороги в обход КПП. Дорожники предупреждают, что это может быть смертельно опасно. Вместо того, чтобы рисковать здоровьем, своим и пассажиров, лучше дождаться улучшения погоды и наведения порядка на зимнике.

Информация о работе зимних автомобильных дорог доступна по телефону Дорожной дирекции ЯНАО: 8(34922)7-17-04.

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# зимник , непогода , Ямал

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