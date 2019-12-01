Сказку "Снеговик" покажут тобольские актеры в Тюменском драмтеатре

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Постановку Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова "Снеговик" представят на сцене Тюменской филармонии со 2 по 4 января 2020 года, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Волшебница Стужа - сестра Метелицы, обиделась на то, что ее не пригласили на праздник, и решила всем его испортить, чтобы никто не смог попасть на Новый год. Она оживила Снеговичка, которого слепили Зайчик и Зайка, чтобы взять его к себе в помощники. Но дружба и добро, как всегда, победят.

После представления в концертном зале ребят ждет новогодний квест – игровая программа у елки в фойе третьего этажа, в которой примут участие Дед Мороз, Снегурочка, символ года – Мышка и персонажи сказки.