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Представлен новый руководитель регионального управления МЧС России

Общество, 12:13 30 декабря 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Врио начальника Главного управления МЧС РФ по Тюменской области назначен Артур Хачатрян. Его представил губернатору Тюменской области врио заместителя Министра МЧС РФ Анатолий Супруновский в ходе рабочей поездки 30 декабря, сообщает региональное управление МЧС.

Ранее полковник внутренней службы Артур Хачатрян занимал должность заместителя начальника Главного управления (по государственной противопожарной службе) МЧС РФ по Мурманской области.

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"Зная потенциал и профессионализм тюменских пожарных и спасателей, прошу работать в том же ключе, прикладывая усилия в укреплении всех аспектов служебной деятельности", - отметил начальник Главного управления по Свердловской области, генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев, обращаясь к личному составу сотрудников МЧС.

Медалями "За отличие в ликвидации ЧС" награждены отличившиеся сотрудники подразделений, также генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Супруновский вручил погоны сотрудникам, получившим очередные звания.

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# Артур Хачатрян , МЧС , назначение

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