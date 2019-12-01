Представлен новый руководитель регионального управления МЧС России

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Врио начальника Главного управления МЧС РФ по Тюменской области назначен Артур Хачатрян. Его представил губернатору Тюменской области врио заместителя Министра МЧС РФ Анатолий Супруновский в ходе рабочей поездки 30 декабря, сообщает региональное управление МЧС.

Ранее полковник внутренней службы Артур Хачатрян занимал должность заместителя начальника Главного управления (по государственной противопожарной службе) МЧС РФ по Мурманской области.

"Зная потенциал и профессионализм тюменских пожарных и спасателей, прошу работать в том же ключе, прикладывая усилия в укреплении всех аспектов служебной деятельности", - отметил начальник Главного управления по Свердловской области, генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев, обращаясь к личному составу сотрудников МЧС.

Медалями "За отличие в ликвидации ЧС" награждены отличившиеся сотрудники подразделений, также генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Супруновский вручил погоны сотрудникам, получившим очередные звания.