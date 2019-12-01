В Голышмановском округе проверили магазины с пиротехникой
Четыре торговые точки по продаже пиротехники проверили на территории Голышмановского городского округа, сообщает администрация муниципального образования.
Сотрудники отдела надзорной деятельности проверили документацию на пиротехнику. Инспекторы осмотрели помещения, в которых хранится пиротехническая продукция. Внимание обратили на наличие и состояние путей эвакуации, проверяется работа систем пожарной сигнализации, исправность огнетушителей.
Как пояснил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Голышмановскому городскому округу, Аромашевскому, Бердюжскому районам Денис Швецов, все пиротехнические предметы являются взрывчатыми и представляют опасность, если не соблюдать правильные меры их хранения и использования.
"В торговых залах не должно быть скопления пиротехники и каждое наименование должно быть представлено на витрине не более чем одним выставочным экземпляром. Это необходимо для безопасности покупателей и продавцов. При этом все петарды должны лежать только на металлических стеллажах", - отметил Денис Швецов.
Сотрудники МЧС отмечают, что покупатели должны обращать внимание на целостность упаковки, на срок годности изделий. У продавца необходимо заранее узнать способ использования покупки. Запускать петарды и фейерверки в помещениях, с балконов и крыш строго запрещено.
Проверки будут продолжаться в течение всех новогодних и рождественских каникул.