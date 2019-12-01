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В Голышмановском округе проверили магазины с пиротехникой

Общество, 16:26 30 декабря 2019

администрация Голышмановского городского округа

Четыре торговые точки по продаже пиротехники проверили на территории Голышмановского городского округа, сообщает администрация муниципального образования.

Сотрудники отдела надзорной деятельности проверили документацию на пиротехнику. Инспекторы осмотрели помещения, в которых хранится пиротехническая продукция. Внимание обратили на наличие и состояние путей эвакуации, проверяется работа систем пожарной сигнализации, исправность огнетушителей.

Как пояснил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Голышмановскому городскому округу, Аромашевскому, Бердюжскому районам Денис Швецов, все пиротехнические предметы являются взрывчатыми и представляют опасность, если не соблюдать правильные меры их хранения и использования.

"В торговых залах не должно быть скопления пиротехники и каждое наименование должно быть представлено на витрине не более чем одним выставочным экземпляром. Это необходимо для безопасности покупателей и продавцов. При этом все петарды должны лежать только на металлических стеллажах", - отметил Денис Швецов.

Сотрудники МЧС отмечают, что покупатели должны обращать внимание на целостность упаковки, на срок годности изделий. У продавца необходимо заранее узнать способ использования покупки. Запускать петарды и фейерверки в помещениях, с балконов и крыш строго запрещено.

Проверки будут продолжаться в течение всех новогодних и рождественских каникул.

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# Голышмановский городской округ , пиротехника , проверки

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