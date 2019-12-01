  • 30 декабря 201930.12.2019понедельник
  • USD62,0315
    EUR69,0349
  • В Тюмени -29..-31 С 3 м/с ветер южный

Активные тюменки получили полгода фитнеса в подарок

Общество, 15:31 30 декабря 2019

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

12 представительниц военно-патриотических организаций Тюмени, воспитанницы центра "Алый парус", участницы отряда "Монолит" и проекта "Наставник" получили в подарок полугодовые карты одного из городских фитнес-клубов. Об этом сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Участница проекта "Наставник" Людмила Павлич уже год занимается с подростками, находящимися в зоне особого внимания. "Я пробовала разные направления волонтерской деятельности, но именно работа с детьми меня больше всего зацепила. Здесь я вижу результаты и чувствую обратную реакцию подопечных. Для меня быть наставником - это не какая-то сверхзадача. Стараюсь стать просто другом, но более опытным, который всегда найдет время поговорить, направить мысли и действия в правильное русло", - рассказала она.

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Благодаря поддержке сети фитнес-клубов, девушки, активно проявившие себя в социальной сфере в течение года, смогут уделить время своей физической форме.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , фитнес

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:37 30.12.2019Онлайн-школа серебряных волонтеров заработает в Тюменской области
16:26 30.12.2019В Голышмановском округе проверили магазины с пиротехникой
16:15 30.12.2019Шестьсот ямальских семей переехали в Тюмень по программе "Сотрудничество"
16:04 30.12.2019Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление подвели в Упоровском районе