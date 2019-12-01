Тюменцев зовут на представление "Волшебство с Фьеками"

| Фото: ДК "Поиск" во ВКонтакте (архив) | Фото: ДК "Поиск" во ВКонтакте (архив)

Театрализованное представление "Волшебство с Фьеками" покажут в ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в Тюмени 3, 4 и 6 января в 12 часов, сообщают организаторы.

Согласно описанию спектакля, Дед Мороз решил выбрать себе помощников. Ими становятся два необычных зимних персонажа – фьеки Снежок и Смешок. "Дед Мороз, фьеки и Снегурочка не раз попадут в комические ситуации, а иногда, с помощью волшебного посоха им удастся сотворить настоящее зимнее волшебство. Также все сказочные персонажи проведут с гостями свои любимые подвижные игры на новогоднюю тематику", — рассказали в ДК "Поиска".

По окончании театрализованного представления всех гостей праздника пригласят в тронный зал Деда Мороза. Здесь для ребят пройдет веселая игровая программа, которая завершиться традиционными рассказами стихотворений.

Цена билета: 200 рублей.