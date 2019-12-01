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В тобольском микрорайоне Менделеево открыли новогодний городок

Общество, 17:43 30 декабря 2019

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Новогодний городок открыли в отдаленном микрорайоне Менделеево в Тобольске, сообщает городская администрация.

Его украсили большая елка, снежные фигуры и две горки. Для маленьких гостей, пришедших на праздник, была организована игровая программа. Символ старого года Свинка и символ 2020 года Крыса провели с детьми активные игры. Снегурочка и Дед Мороз зажгли с жителями Менделеево большую елку и водили хороводы.

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С наступающим Новым годом жителей поздравил глава города Максим Афанасьев.

"Сегодня здесь у елки собрались жители и гости микрорайона Менделеево - поселка со славной трудовой историей, со своим укладом и традициями, одна из которых - вместе отмечать праздники. Пусть в следующем году все ваши мечты исполнятся", - подчеркнул Максим Афанасьев.

Во время мероприятия глава города наградил коллектив школы №20 и структурное подразделение "Детский сад" дипломом участника в городском конкурсе новогоднего оформления "Зимняя сказка". Коллектив ДК "Речник" "Цвет сирени" порадовал гостей творческими выступлениями.

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# Максим Афанасьев , Новый год , Тобольск

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