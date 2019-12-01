Онлайн-школа серебряных волонтеров заработает в Тюменской области

| Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение"

Инновационный проект "ONлайн-школа серебряных добровольцев "ДОБРОSTART 55+" соберет лучшие практики и эффективные технологии в сфере волонтерства, сообщает тюменский благотворительный фонд "Старшее поколение".

В рамках интерактивного курса ведущие эксперты региона расскажут добровольцам серебряного возраста и кураторам о мерах поддержки волонтерского движения, основных правах и обязанностях волонтеров, формах работы с целевой группой.

Участники программы получат сформированный кейс в формате социальной франшизы проектов "Инклюзивный театр", "ГидыTMN55+" и "Бабушкин Workout" с целью реализации их на территории муниципальных образований.

В 2019 году проект стал победителем конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций по направлению "Проведение мероприятий по повышению качества ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, их социализация и адаптация".

Получить более подробную информацию о деятельности проекта можно по телефону 30-39-59, на сайте www.stp-to.ru или на официальной странице во ВКонтакте.