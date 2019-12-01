Четыре тысячи открыток из Тобольска разлетелись по всему миру

| Фото: комитет культуры и туризма администрации Тобольска | Фото: комитет культуры и туризма администрации Тобольска

Четыре тысячи открыток с добрыми пожеланиями из Тобольска разлетелись по всему миру. Сказочная почта закончила свою работу в 2019 году, сообщают организаторы.

"Открытки для новогодней почты были разработаны в единой концепции, согласно новогодней айдентике. Было представлено 10 вариантов с фотографиями тобольских фотографов. Команда администрации выбрала один вариант, который и напечатали. В основу взято фото с дрона - вид на Кремль и нижний посад - Алексея Шешуева. Дизайн Елены Делеске", - рассказали в комитете культуры и туризма администрации Тобольска.

Каждые выходные в декабре Иван-царевич с Царь-девицей раздавали открытки, которые любой желающий мог подписать и абсолютно бесплатно отправить в любую точку мира. А Жар-птица развлекала детишек и фотографировалась со всеми.

Анжела Лебедева