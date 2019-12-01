  • 30 декабря 201930.12.2019понедельник
  • USD62,0315
    EUR69,0349
  • В Тюмени -26..-28 С 3 м/с ветер южный

Единая теплоснабжающая организация переходит в режим повышенной готовности

Общество, 18:27 30 декабря 2019

УСТЭК | Фото: УСТЭК

В режиме повышенной готовности будет работать с 30 декабря до 8 января в Тюмени единая теплоснабжающая организация. Дежурство ремонтных бригад организовано во всех эксплуатационных районах города, сообщает УСТЭК.

В случае технологических инцидентов для их оперативного устранения составлен график привлечения спецтехники и оборудования. Для ликвидации возможных повреждений теплотрасс на складах сформирован запас резервных материалов.

УСТЭК рекомендует жителям Тюмени соблюдать меры безопасности в период праздников, а также обращается с просьбой не оставлять автотранспорт вблизи тепловых камер, люков, центральных тепловых пунктов, котельных. Это может препятствовать проведению оперативных работ на трубопроводах и сетевом оборудовании.

При обнаружении повреждений на городских сетях информацию необходимо передавать по телефону диспетчерской службы 8 (3452) 38-62-00.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# режим работы , УСТЭК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 30.12.2019Единая теплоснабжающая организация переходит в режим повышенной готовности
18:16 30.12.2019Тюменские медики спасли отравившуюся грибами девушку
17:54 30.12.2019Детский сад в селе Яр Тюменского района открыли после капремонта
17:43 30.12.2019В тобольском микрорайоне Менделеево открыли новогодний городок