Почти пятьсот человек съедутся на конкурс-фестиваль "Рождественские встречи в Тюмени"

| Фото: "Вершина творчества" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Вершина творчества" во ВКонтакте (архив)

Около 500 участников из разных регионов РФ ждут организаторы V Всероссийского музыкального конкурса-фестиваля "Рождественские встречи в Тюмени", сообщили в оргкомитете конкурса.

Как отмечают организаторы, география конкурса обширна. Поступили заявки из Нового Уренгоя, Кургана, Нягани, Каменск-Уральского, Тобольска, Тюмени, Нижнего Тагила, Москвы, Тугулыма, Туртаса, сел Червишево, Исетское, Каскара, Муллаши, р.п. Боровский, пос. Московский.

Участники смогли предстать в трех основных номинациях: "Академический вокал", "Инструментальное искусство", "Эстрадный вокал". В 2019 гоуд добавились новые номинации: "Память и слава 75-летия Великой Победы", "Кавер-версия", "Рок-вокал". Они не остались без внимания участников.

"Самому юному участнику — четыре года. Есть исполнители и 50, и 80 лет. К нам едут ансамбли из Тобольска и Исетского", — рассказала представитель оргкомитета Татьяна Баландина.

10 и 11 января жюри будут оценивать участников, а 12 января в СОК "Зодчий" пройдет гала-концерт. Посетить его смогут все желающие, вход будет бесплатным. О времени проведения гала-концерта обещают сообщить позднее. За новостями конкурса-фестиваля "Рождественские встречи в Тюмени" можно следить в сообществе во ВКонтакте.

Инна Пахомова