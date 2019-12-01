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Количество дорожной техники в 2020 году увеличится вдвое, заявил глава Тобольска

Общество, 15:20 30 декабря 2019

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Количество дорожной техники с 1 января 2020 года в Тобольске увеличится в два раза. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем аккаунте в Instagram.

Осмотр готовности техники к зимнему содержанию подрядчиков и субподрядчиков, работающих на дорогах города, градоначальник провел 27 декабря. Лучших рабочих Максим Афанасьев отметил благодарственными письмами.

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"С 1 января 2020 года обеспечим увеличение числа дорожной техники в два раза. Поздравляю всех с Новым годом. Здоровья, семейного благополучия и тепла! В добрый путь!", - пожелал глава Тобольска.

В свою очередь жители Тобольска под постом в соцсети выразили главе города благодарность и признательность за внимание к содержанию дорог и дворовых территорий. Своевременная расчистка городских улиц делает Тобольск еще более комфортным для проживания, уверены тоболяки.

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Анжела Лебедева

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# дорожная техника , Максим Афанасьев , Тобольск

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