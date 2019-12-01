"Кто не читает - давай, до свидания!": ялуторовские школьники победили в конкурсе "Россия читает"

| Фото: организаторов конкурса "Россия читает" | Фото: организаторов конкурса "Россия читает"

Ученики 8 г класса средней школы № 1 Ялуторовска признаны авторами лучшего ролика конкурса "Россия читает", который проводился среди школ Тюменской области.

Ялуторовские школьники сняли клип "Кто не читает - давай, до свидания!". Ребята написали авторский текст, записали его под музыку, записали видео и выложили свой рэп в Сеть с хэштегом #РоссияЧитает.

"Десять учеников нашей школы победили, потому что в своем ролике показали, что читать модно и современно. Об этом они рассказали в своей работе, зачитывая, почему им понравилось выбранное ими произведение", - опубликовала отклик администрация средней школы №1 Ялуторовска.

Монтаж и использование современных технологий убедили жюри, что именно ученики 8 г достойны победы.

"Они не просто рассказали о книге, не просто записали селфи, не просто создали видео, где один человек говорит, а сделали это языком рэпа. Помимо этого они рассказали о своей любимой книге все вместе. Получился медиапродукт уровня не 8 г, а гораздо выше. Поэтому мы отдали им первое место", - пояснил решение судейской коллегии организатор конкурса Алексей Нелаев.

Видео средней школы № 1 Ялуторовска

На конкурс пришли работы от более 50 школ региона. Второе место заняла Хохловская средняя школа Ялуторовского района. Тройку призеров замкнула Каскаринская средняя школа Тюменского района.

"Примечательно, что призерами стали ребята не с областной столицы, а школьники из муниципалитета. Из более полусотни школ региона наиболее активное участие и более творческий подход проявили сельские ребята", - отметил Алексей Нелаев.

В 2020 году конкурс планируют развивать, а также расширять аудиторию. организаторы стремятся привлечь как можно больше юных талантов из самых отдаленных населенных пунктов Тюменской области. По словам Алексея Нелаева, это поможет ребятам развиваться творчески.

Литературный конкурс "Россия читает" является продолжением одноименного проекта Алексея Нелаева. Проект "Россия читает" реализуется при поддержке Совета по молодежной политике при полпреде президента России в Уральском федеральном округе Николае Цуканове.

Ирина Ромашкина