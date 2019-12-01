Самая длинная в стране улица Новогодняя расположена в Тюменской области

| Фото: группа "Новый год в Тобольске" во ВКонтакте | Фото: группа "Новый год в Тобольске" во ВКонтакте

Самая длинная в России улица Новогодняя расположена в селе Нижняя Тавда Тюменской области, сообщает пресс-служба компании "Этажи".

Ее протяженность составляет 1 тыс. 700 метров. В георейтинг Новогодних улиц страны, составленный экспертами компании, Тюменская область попала дважды.

Новогодняя улица Тюмени названа в тройке самых непредсказуемых вместе с одноименными улицами Московской и Оренбургской областей. Ее длина составляет 1 тыс. 200 метров, но стоит Деду Морозу задремать в своих санях и пропустить поворот на Новогодний переулок, как улица Новогодняя превратится в улицу Магаданскую. В Никольске Оренбургской области ул. Новогодняя переходит в улицу Южную, а в городе Дубна такая граничит с улицей 8 Марта.

Исследователи также выяснили, что на полуострове Таймыр есть три Новогодних реки: Левая Новогодняя, правая Новогодняя и собственно сама Новогодняя. Самая восточная улица Новогодняя обнаружена в городе Биробиджан. Здесь она окружена улицами: Январской, Снежной и Морозной. Самая заманчивая - в пригороде Улан-Удэ ведь рядом с ней улицы Изумрудная, Богатая, Счастливая, Изобильная и Престижная. Самая холодная расположена в Иркутске, ведь ее окружают улицы Арктическая, Северная, Вьюжная и Снежный переулок.

Самая высокая концентрация Новогодних улиц в Кемеровской области – их здесь, как минимум семь - в Новокузнецке, Киселевске, Белово, Ленинск-Кузнецке, Промышленной, Кедровке и Березовском. Самая праздничная улица Новогодняя в городе Кумертау Республики Башкортостан. Она пересекает Новогодний переулок и окружена пятью Рождественскими.

Самая елочная Новогодняя улица обнаружена в Перми, она идет параллельно улице Еловой и пересекает 1-й, 2-й и 3-й Еловские переулки и чуть не дотягивается до 4-го.