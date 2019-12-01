Российские медвузы и организации обучаются бережливым технологиям в Тюменском медицинском университете

| Фото: Тюменский медицинский университет | Фото: Тюменский медицинский университет

Заключительный этап образовательного цикла "Технологии бережливого производства в здравоохранении" состоялся в Тюменском государственном медицинском университете. В этот раз на обучение приехали представители медицинских вузов и учреждений здравоохранения Воронежской, Вологодской, Челябинской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого, Ханты- Мансийского автономных округов и других регионов страны, сообщает учебное учреждение.

Как участник федерального проекта Минздрава России "Бережливая поликлиника", Тюменский ГМУ вошел в число девяти медицинских вузов России, на базе которых в 2017 году создан Учебный центр бережливых технологий в здравоохранении.

В октябре 2019 года этот Учебный центр представлен руководству российских медицинских университетов на "Совете ректоров медицинских и фармацевтических вузов России" в Тюмени.

"Ректоров заинтересовал наш центр и методология фабрики процессов, многие захотели внедрить бережливые технологии в своих университетах, - сообщил руководитель Учебного центра бережливых технологий в здравоохранении Тюменского ГМУ Альберт Курмангулов. – Бережливое производство – это система принципов и технологий, главная цель которой – совершенствование производственных или образовательных процессов, и команды воочию убедились в этом на нашем цикле".

| Фото: Тюменский медицинский университет | Фото: Тюменский медицинский университет

Несколько дней участники изучали процессы в тюменских медицинских организациях. В качестве образовательной модели выступили городские поликлиники №12 и №17. В каждой поликлинике организаторы выбрали три процесса и изучили их на предмет оптимизации. На защите проектов команды предложили руководителям поликлиник набор рекомендаций по улучшению процессов в их организациях.

"В нашем вузе создается проектный офис по внедрению бережливых технологий, - рассказал доцент кафедры оперативной хирургии Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко Артем Шевцов. – Сейчас активно набираюсь опыта, до этого удалось посетить несколько тренингов и курсов, в этот раз тюменские тренеры мотивируют и показывают насколько интересно применять полученные знания. Бережливое производство помогает сделать все логично, обоснованно, систематично и правильно".

Главному врачу Вологодской городской больницы №2 Алексею Плотникову фабрика процессов помогла в реализации проекта "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".

"По завершении обучения хочется применить все и сразу. Имелись теоретические знания и приобретенные в работе практические навыки, теперь есть система, процесс бережливых технологий понятен. Возвратившись, мы выберем процесс, пройдем всю схему и доведем алгоритм до автоматизма", - сказал он.