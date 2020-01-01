Двум тюменским врачам присвоены высокие звания

| Фото: ОКБ № 1 | Фото: ОКБ № 1

Начальник Центра терапии Елена Журавлева и заведующий кардиохирургическим отделением № 2 Кирилл Горбатиков Областной клинической больницы № 1 стали заслуженными врачами России. Государственная награда присвоена за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба медучреждения.

Кирилл Горбатиков уже много лет заведует кардиохирургическим отделением № 2 ОКБ № 1. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний у новорожденных детей – отдельная часть работы клиники. Работа кардиохирургов начинается с внутриутробной диагностики, то есть еще до рождения ребенка, а операции проводятся с первого дня жизни. Этот врач спас тысячи детей! Многие выросли и приводят к нему на консультацию уже своих детей. Авторские методики и потрясающие результаты известны как в России, так и за рубежом. Кирилл Горбатиков разработал несколько методик, которые помогают "отремонтировать" маленькие сердца и сделать жизнь малышей после операции более комфортной.

Елена Журавлева много лет руководит Центром терапии ОКБ №1. Центр объединяет специализированные пульмонологическое, неврологическое, эндокринологическое и другие отделения, где пациентам с заболеванием соответствующего профиля на самом высоком уровне оказывают медицинскую помощь в условиях стационара и амбулаторно. Некоторые отделения, а именно нефрологическое, ревматологическое, токсикологическое, отделение гематологии и химиотерапии, а так же профпатологии - единственные в регионе. Все отделения тесно взаимодействуют, что позволяет получать хорошие результаты в лечении пациентов с сочетанными патологиями. Под руководством Елены Журавлевой ежегодно в центре помогают тысячам пациентов.