Дед Мороз принимает гостей на площади 400-летия Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Дед Мороз продолжает принимать гостей в своей резиденции на площади 400-летия Тюмени с 15 до 19 часов, сообщает пресс-служба городской администрации. Резиденция будет работать по 14 января.

1 января в 15 часов на Цветном бульваре в ледовом городке, созданном по мотивам сказки "Конек-горбунок", пройдет семейная программа "Как достать перо Жар-птицы".

Дети и взрослые отправятся в сказочный квест, где их будут ждать интерактивные игры и конкурсы. Вместе им предстоит справиться со всеми преградами, чтобы найти перо диковинной птицы. Наградой за выполненные задания будут сладкие подарки. Также каждый участник получит паспорт волшебника и наклейку.