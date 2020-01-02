Викуловских ребят приглашают на сказочную площадку

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

Досуговая площадка для детей откроется в Викуловском районном Доме культуры 3 января. Площадка будет работать до 12 января. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заведующая досугового отдела Викуловского Дома культуры Анастасия Шипачева.

"Откроем мы нашу площадку детским снежным шоу "Зимней сказочной порой". Гостей встретят три милых зайца, они будут проводить с детьми различные интерактивы, флешмобы, сварят компот смелости из морковок. Будут лепить снежки, катать снеговиков. Запланирован показ мультфильмов", - рассказала она.

Каждый день досуговой площадки будет насыщен разными играми, встречами с новыми сказочными персонажами. Так, 6 января викуловские школьникми встретятся с Алисой. Программа "Алиса в стране рождественских чудес" пройдет вместе с Белым кроликом, который будет бегать и кричать, что у него очень мало времени, для того чтобы выполнить задания и получить главный подарок для Алисы.

7 января в Викуловском ДК пройдет новогодний фотоквест "Рождество с другой стороны" - дети с помощью телефонов они через QR-коды найдут задания, выполнят их и получат подарки – сладости.

"Игровая загрузиха" - еще одна программа, ее мы сделали в традиционном народном стиле. Будет еще музыкальный батл "Новогодний рататуй", он будет связан с мышками, так как 2020 год – Год мыши. Две команды будут петь, определится сильнейшая в вокале. Устроим детскую вечеринку "Маус пати" 10 января, пройдет конкурс, связанный с Микки маусом", - добавила Анастасия Шипачева.

Работа досуговой площадки завершится игровой программой "Снегобусины" 12 января. Она организована для участников семейного клуба выходного дня "Счастливы вместе".