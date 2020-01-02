В Тюменской области продолжится программа расселения аварийного жилья

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В Тюменской области продолжится программа расселения аварийного жилья. В 2020 году запланировано переселить более одной тысячи человек, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Мероприятия по расселению запланированы в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске, а также в 4 муниципальных районах: Вагайском, Тобольском, Тюменском, Уватском.

"В реализации программы по переселению из аварийного жилья у нас уже накоплен серьезный опыт. В последние годы Тюменская область выполняла эту программу с опережением срока, будем стараться и дальше так работать", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что в 2019 году целевой показатель по расселению аварийного жилья был перевыполнен Тюменской областью более чем в десять раз.