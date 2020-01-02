Старые елочные игрушки можно продать за 150 тысяч рублей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут продать старые елочные игрушки за 150 тысяч рублей. На рынке коллекционеры каждый год поднимают цены на новогодние украшения производства СССР.

"Каждая из новогодних игрушек имеет свое название, - отметила коллекционер София Тычкова. – При этом цена украшения не зависит от материала и техники исполнения. Она определяется редкостью экземпляра и степенью ее сохранности".

Одной из самых дорогих является игрушка "Сорока-Белобока" из бумаги. Ее можно продать за 13 тыс. рублей. За 20 тысяч рублей можно смело выставлять Дюймовочку на ласточке из слюды. Хорошо сохранившиеся экземпляры этой игрушки доходят до 50 тысяч рублей.

Поварешка Хрю из ваты и мастики, полярная станция, Хозяйка медной горы и ватная композиция "Аисты на болоте" на рынке коллекционных советских елочных игрушек оцениваются от 20 до 30 тысяч рублей.

В топ самых дорогих раритетных новогодних украшений входит игрушка Балда (по мотивам сказки Пушкина). Ее можно продать за 60 тысяч рублей. За 75 тысяч готовы купить еще одного сказочного героя – "Настеньку" из "Морозко". За бумажного пограничника Карацупу с собакой Ингус/Индус предлагают 100 тысяч рублей. Но такую сумму выложат только за оригинал эпохи 30-х годов XX века.

Самыми дорогими являются новогодние игрушки "Айболит". Набор из пяти украшений коллекционеры готовы приобрести за 150 тысяч рублей, сообщает "Тюменская область сегодня".