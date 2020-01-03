  • 3 января 20203.01.2020пятница
  • USD61,9057
    EUR69,3777
  • В Тюмени -13..-15 С 6 м/с ветер южный

В Тюменской области начнется строительство 19 детских садов

Экономика, 09:47 03 января 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

В Тюменской области начнется строительство 19 детских садов в 2020 году, сообщает Главное управление строительства.

В Тюмени новые объекты появятся в мкр. Войновка, в ЖК "Плеханово", в ЖК "Юбилейный", Березняковский, Ново-Патрушево, в ЖК "Три Богатыря", Антипино, Ямальском-2, Восточном, Мелиораторов, в районе Московского тракта и ЖК "Кристалл". Подобное строительство предусмотрено и в Тюменской районе – появятся детские сады в поселке Червишево и селе Ембаево.

Напомним, что в 2019 году в Тюмени открылись два детских сада в с. Исетское, в Тобольске и в Тюмени.

Сейчас продолжается строительство детских садов в мкр. Ямальский-1 города Тюмени, а также долгожданного детского сада в ЖК Суходолье, строительство которого было приостановлено инвестором и сейчас достраивается за счет средств областного бюджета.

До 2024 года в рамках реализации национальных проектов в Тюменской области запланировано строительство 32 детских садов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детские сады

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:47 03.01.2020В Тюменской области начнется строительство 19 детских садов
12:48 02.01.2020В Тюменской области продолжится программа расселения аварийного жилья
18:32 01.01.2020Болгария начала принимать российский газ
17:21 01.01.2020За переводы по номеру телефона с банков начнут брать комиссию