Более 700 км тюменских дорог отремонтируют в 2020 году

Архивное фото: rosavtodor.ru Архивное фото: rosavtodor.ru

Более 700 километров дорог отремонтируют в 2020 году в Тюменской области, из них 172 - в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Еще 535 километров в 2020 году будет отремонтировано по региональной программе "Развитие транспортной инфраструктуры".

В 2020 году будут продолжены работы по реконструкции ул. Мельникайте на пересечении с ул. Дамбовская; завершены обустройство и озеленение развязки ул. Монтажников - ТКАД, работы на надземном переходе в районе Комарово, строительстве нового участка подъездной дороги к строящемуся аэропорту в Тобольске, работы по транспортной безопасности и строительству съезда к ГК Мотор-15 на четвертом пусковом комплексе ТКАД.

Планируется начать строительство нового пешеходного перехода на ул. Омутинская (п. Березняки), объектов освещения в 10 населенных пунктах, реконструкцию пяти километров автомобильной дороги Тобольск - Байгара - Первые Салы в Вагайском районе, а также строительство транспортной развязки на Московском тракте в районе бывшего "Субару-центра", съезды с Червишевского тракта на улицу Уездную (в районе улицы Посадской).