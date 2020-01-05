Тюменская область - в числе лидеров проекта "Кадры будущего для регионов"

Фото: pioner72.ru Фото: pioner72.ru

Тюменская область – один из топовых регионов программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Кадры будущего для регионов", где отлажена система профессиональных и стажировочных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

"В тройку регионов по реализации третьего этапа программы по данным на 1 декабря входят Тюменская, Курская и Кемеровская области, - сообщила руководитель федерального проектного офиса "Кадры будущего для регионов" Светлана Тетерина. - Они выполнили программу на 60%. Наименее успешные регионы – Волгоградская область и Удмуртия, менее 10%".

Говоря об активности в социальных сетях, Светлана Тетерина назвала топ-5 самых активных регионов: Кемеровская, Тюменская, Курская области, Пермский край и Свердловская область. Менее активны Волгоградская, Псковская, Московская и Саратовская области.

Участниками программы АСИ "Кадры будущего для регионов", которая стартовала в апреле 2018 года, стали более 5 тыс. человек из 23 регионов страны. Об этом на совещании для руководителей региональных проектных офисов программы заявил директор Центра проектов направления "Молодые профессионалы" АСИ Алексей Благинин.

В программе участвуют два крупных муниципалитета – Чита и Пермь, пять моногородов, более 1 тыс. школ, ученики которых представили около 400 командных проектов. В этом году также увеличилось число тьюторов, которые теперь представляют несколько сотен вузов и техникумов. Тьютор – это педагог, который работает с принципом индивидуализации, сопровождает разработку и реализацию индивидуальной образовательной программы.

Программа "Кадры будущего для регионов" направлена на формирование и развитие лидерских команд из активных, амбициозных и неравнодушных школьников, способных и готовых включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона социально-экономических проектов.

Команды из ребят в возрасте от 14 до 17 лет, ориентированные на развитие своих территорий, под руководством тьюторов и наставников проходят специализированные обучающие программы в формате индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий.

В ходе реализации проектов ребятам предоставлена возможность социальных и профессиональных проб в разных отраслях экономики, на ключевых предприятиях региона, а также стажировки на производстве.

"Мы хотим сформировать в рамках инициативы региональные лидерские команды из числа талантливых детей, молодёжи и их наставников, некие "команды развития" регионов. Необходимо создать в стране целостную систему поддержки и развития талантливых детей, интегрирующую в себе возможности таких площадок, как "Кванториумы", региональные "Сириусы", центры дополнительного образования и детского творчества, современные производства", - пояснила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, давая старт программы "Кадры будущего для регионов".