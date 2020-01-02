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Массовая игра в снежки пройдет в Гилевской роще в Тюмени

Общество, 09:58 02 января 2020

"Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Массовая игра в снежки пройдет в Тюмени в Гилевской роще. Мероприятие стартует в 12 часов, а всех его участников ждет море впечатлений и отличное настроение, сообщает городская администрация.

В этот же день в 15 часов на Цветном бульваре начнется игровая программа "Как достать перо Жар-птицы". А на площади 400-летия Тюмени с 15 до 19 часов будет работать резиденция Деда Мороза.

Также в городе залит 91 хоккейный корт и 29 ледовых площадок. Покататься можно во дворах, на территориях некоторых школ и учреждений спорта, а также в парках и скверах.

На набережной реки Туры каток открыт ежедневно, посещение бесплатно абсолютно для всех. Технологические паузы устраиваются с 9 до 11 часов и с 15 до 17 часов. Прокат коньков здесь работает с 11 до 23 часов.

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# досуг , Новый год

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