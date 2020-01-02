Персональная выставка Марии Волынских открылась во Дворце наместника

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Персональная выставка Марии Волынских "Архитектон" открылась в Тобольске во Дворце Наместника (Красная площадь, 1, стр.3). Посетить ее может любой желающий до 20 февраля, сообщает Тобольский музей-заповедник.

Выставка посвящена памятникам архитектуры Урала и Сибири, а также путешествиям по Крыму. На удивительных своей воздушностью акварелях, написанных в технике "а-ля прима", зрители могут увидеть узнаваемые тобольские храмы и дворцы Бахчисарая, крепости Судака и древнюю Феодосию. Отдельное место в экспозиции занимает родина автора – старинный уральский город Ирбит.

Работы Марии Волынских были неоднократно отмечены на международных выставках и конкурсах. Художница является обладателем российской премии искусств в области акварельной графики, членом Союза акварелистов и профессионального Союза художников России.