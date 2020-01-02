  • 2 января 20202.01.2020четверг
  • USD61,9057
    EUR69,3777
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер северо-западный

Персональная выставка Марии Волынских открылась во Дворце наместника

Общество, 17:32 02 января 2020

Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Персональная выставка Марии Волынских "Архитектон" открылась в Тобольске во Дворце Наместника (Красная площадь, 1, стр.3). Посетить ее может любой желающий до 20 февраля, сообщает Тобольский музей-заповедник.

Выставка посвящена памятникам архитектуры Урала и Сибири, а также путешествиям по Крыму. На удивительных своей воздушностью акварелях, написанных в технике "а-ля прима", зрители могут увидеть узнаваемые тобольские храмы и дворцы Бахчисарая, крепости Судака и древнюю Феодосию. Отдельное место в экспозиции занимает родина автора – старинный уральский город Ирбит.

Работы Марии Волынских были неоднократно отмечены на международных выставках и конкурсах. Художница является обладателем российской премии искусств в области акварельной графики, членом Союза акварелистов и профессионального Союза художников России.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , Дворец наместника , Тобольский музей-заповедник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:04 02.01.2020Тюменский опыт работы с семьями получил всероссийское признание
18:14 02.01.2020В Тюмени потеплеет к концу недели
17:32 02.01.2020Персональная выставка Марии Волынских открылась во Дворце наместника
16:48 02.01.2020Тюменцы сняли видеоролик о молодых родителях