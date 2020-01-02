Название "Голландия" перестало официально существовать

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Название "Голландия" официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, пишет РИА Новости.

Теперь местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название "Нидерланды". Правительство считает, что такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией.

Власти страны также полагают, что данное решение перераспределит туристический поток, поскольку сегодня большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию — Амстердам, Харлем и Гаагу — и эти города не справляются с наплывом туристов.

Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тыс. евро.