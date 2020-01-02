В Тюмени потеплеет к концу недели

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Потепление до плюс 1 градуса ожидается в Тюмени к концу недели.

По данным центра Фобос, 3 января в течение суток будет переменная облачность, ночью столбики термометров опустятся до минус 14, днем поднимутся до минус 11.

4 января будет пасмурно, возможен небольшой снег. Ночью синоптики прогнозируют до минус 5 градусов, днем до минус 3.

Повышение температуры воздуха до плюс 1 градуса ожидается в воскресенье 5 января.

В начале следующей недели, 6 и 7 января, немного похолодает. Средняя дневная температура воздуха составит от 10 до 12 градусов мороза.

Любовь Голышева