Первый вызов скорой помощи в 2020 году оказался ложным

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Первый вызов на пульт диспетчера скорой медицинской помощи Тюмени поступил 1 января 2020 после полуночи. Очевидец сообщил, что под мостом на пересечении улиц Республики и Монтажников лежит человек без сознания. На указанный адрес бригада скорой медицинской помощи прибыла через 10 минут, но экстренный вызов завершился безрезультатно — пациента не оказалось на месте, сообщает областной департамент здравоохранения.

Медики напоминают, что просто вызвать скорую помощь и пройти мимо пострадавших и лежащих без сознания людей – недостаточно. Необходимо подойти к человеку со стороны головы и поинтересоваться, как он себя чувствует и нужна ли ему медицинская помощь.

"Если на ваше громкое обращение человек реагирует отказом, он не желает, чтобы ему вызывали скорую, и продолжает лежать на снегу или на скамейке при минусовой погоде - звоните в полицию. Если человек жалуется на самочувствие и согласен, чтобы ему вызвали бригаду медиков, или на вопрос он начинает неразборчиво, невнятно говорить, стонет, хрипит, вы так и не дождались ответа, потому что пострадавший лежит без сознания - набирайте 103", - пояснил врач скорой медицинской помощи.

Важно находиться рядом с пациентом до прибытия бригады скорой помощи. Проконсультироваться с врачом скорой помощи по вопросам оказания первой помощи можно по телефонам: 50-99-00, 8922-264-33-67, круглосуточно.

Всего с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 316 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 632 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 582 пациента.

За этот период диспетчеры передали в поликлиники 446 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Врачи оперативного отдела проконсультировали 225 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.