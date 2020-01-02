Ярковские спасатели напомнили родителям дошкольников о безопасности

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Вопросы безопасности обсудили с родителями дошкольников инспекторы отделения надзорной деятельности и сотрудники ГИБДД по Ярковскому району, сообщили в МЧС России по Тюменской области.

Взрослым напомнили о профилактике пожаров и безопасности детей на дорогах. Представители структур рассказали родителям о произошедших пожарах, дорожно-транспортных происшествиях на территории района и назвали наиболее частые причины, привели конкретные примеры, предупредили родителей об ответственности за халатное отношение к своим детям.

Обращаясь к родителям, сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы заострили внимание на мерах профилактики пожаров. Особое внимание было уделено правилам пользования электроприборами и недопустимости их использования детьми, необходимости приобретения первичных средств пожаротушения.

Инспектор ГИБДД рассказал о безопасности на дорогах и значении светоотражателей на одежде в темное время суток, о строгом соблюдении правил дорожного движения.