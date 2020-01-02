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Двенадцать пожаров ликвидировали в Тюменской области за первые сутки 2020 года

Происшествия, 15:17 02 января 2020

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Двенадцать пожаров ликвидировали подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области за первые сутки 2020 года. Шесть раз тюменские пожарные и спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП, оказание помощи населению и другим экстренным службам, сообщили в ведомстве.

В большинстве случаев причиной огненных происшествий стало короткое замыкание электропроводки, неисправность печей и электрооборудования. 1 января пожары происходили, в основном, в частном жилом секторе.

Специалисты напоминают, чтобы избежать возгораний в жилье, следует с должной серьезностью отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности, проверить исправность состояния печей, отопительных приборов, электрооборудования.

Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101, телефон доверия Главного управления МЧС России по Тюменской области: 8 (3452) 590-549.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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