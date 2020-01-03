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Сборная России по хоккею в полуфинале молодежного чемпионата мира сыграет со Швецией

Спорт, 09:20 03 января 2020

Молодежная сборная России одержала победу в четвертьфинальном матче чемпионата мира, против Швейцарии (3:1), сообщает федерация хоккея России.

После завершения остальных матчей четвертьфинала, стал известен соперник российской команды в полуфинале турнира — им станет сборная Швеции. Игра состоится 4 января 2020 года, стартовое вбрасывание — в 17 часов по московскому времени.

Во втором полуфинале сыграют молодежные сборные Канады и Финляндии.

Оба матча пройдут на главной арене турнира — "Остравар Арене" в Остраве.

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# хоккей , чемпионат мира по хоккею

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