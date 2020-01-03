Сборная России по хоккею в полуфинале молодежного чемпионата мира сыграет со Швецией
Молодежная сборная России одержала победу в четвертьфинальном матче чемпионата мира, против Швейцарии (3:1), сообщает федерация хоккея России.
После завершения остальных матчей четвертьфинала, стал известен соперник российской команды в полуфинале турнира — им станет сборная Швеции. Игра состоится 4 января 2020 года, стартовое вбрасывание — в 17 часов по московскому времени.
Во втором полуфинале сыграют молодежные сборные Канады и Финляндии.
Оба матча пройдут на главной арене турнира — "Остравар Арене" в Остраве.