Сборная России по хоккею в полуфинале молодежного чемпионата мира сыграет со Швецией

Молодежная сборная России одержала победу в четвертьфинальном матче чемпионата мира, против Швейцарии (3:1), сообщает федерация хоккея России.

После завершения остальных матчей четвертьфинала, стал известен соперник российской команды в полуфинале турнира — им станет сборная Швеции. Игра состоится 4 января 2020 года, стартовое вбрасывание — в 17 часов по московскому времени.

Во втором полуфинале сыграют молодежные сборные Канады и Финляндии.

Оба матча пройдут на главной арене турнира — "Остравар Арене" в Остраве.