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В тобольских школах капитально отремонтировали шесть спортзалов

Общество, 16:35 03 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть спортивных залов открылись в трех тобольских школах после реконструкции.

Капитальный ремонт прошел в трех залах школы №16, двух залах семнадцатой школы и в одном зале школы №9. Занятия начнутся сразу после зимних каникул.

В раздевалках было заменено отопление, водопровод, канализация. Установлено новое полимерное покрытие. Кроме того, в ходе капитального ремонта произведена антисептическая обработка и окрашивание потолков, облицовка плиткой и окрашивание стен, монтаж воздуховодов, вентиляционной системы, замена системы электричества, установка системы пожарной сигнализации. Для спортзалов закуплена новая мебель и оборудование.

Как рассказала директор школы №17 Ирина Перевалова, приобретено новое спортивное оборудование на 1 млн 820 тыс. рублей.

"Сейчас дети могут заниматься практически любым видом спорта, включая лапту и городошный спорт. Также можно сдавать комплекс ГТО. В каждом зале теперь есть и цифровое табло", - отметила Ирина Перевалова.

Работы проводились в рамках программы улучшения городской среды "Тобольск - 2020", которую реализуют правительство Тюменской области и администрация Тобольска при поддержке компании СИБУР.

Евгений Новоселов

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# ремонт школ , спортзал , Тобольск

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