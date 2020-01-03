Названы самые матерящиеся города России

| Фото: администрация Сургута во Вконтакте | Фото: администрация Сургута во Вконтакте

Сургут и Нижневартовск вошли в пятерку самых матерящихся городов страны, сообщает "Лента.ру".

Таковы результаты исследования института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России. Эксперты провели массовый опрос населения и выяснили, в каких городах люди чаще используют ненормативную лексику.

Респондентам задавали вопрос о том, насколько часто в их круге общения используются нецензурные выражения. Опрос затронул города с населением более 250 тыс. человек.

Самыми матерящимися среди них оказались Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут. Как выяснилось, Петрозаводск, Чебоксары, Вологда, Санкт-Петербург и Химки — города, жители которых реже всего прибегают к матерной брани.

Авторы исследования соотнесли показатель чистоты речи с различными показателями благосостояния населения: качеством дорог, финансовой грамотностью и заботой о собственном здоровье. Они установили, что города, где меньше матерятся, как правило, отличаются более высоким уровнем жизни.