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Названы самые матерящиеся города России

Общество, 18:40 03 января 2020

администрация Сургута во Вконтакте | Фото: администрация Сургута во Вконтакте

Сургут и Нижневартовск вошли в пятерку самых матерящихся городов страны, сообщает "Лента.ру".

Таковы результаты исследования института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России. Эксперты провели массовый опрос населения и выяснили, в каких городах люди чаще используют ненормативную лексику.

Респондентам задавали вопрос о том, насколько часто в их круге общения используются нецензурные выражения. Опрос затронул города с населением более 250 тыс. человек.

Самыми матерящимися среди них оказались Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут. Как выяснилось, Петрозаводск, Чебоксары, Вологда, Санкт-Петербург и Химки — города, жители которых реже всего прибегают к матерной брани.

Авторы исследования соотнесли показатель чистоты речи с различными показателями благосостояния населения: качеством дорог, финансовой грамотностью и заботой о собственном здоровье. Они установили, что города, где меньше матерятся, как правило, отличаются более высоким уровнем жизни.

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# Нижневартовск , Сургут

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