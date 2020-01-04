Определены самые безопасные для отдыха страны

| Фото: discovery-russia.ru | Фото: discovery-russia.ru

Самые безопасные туристические направления 2020 года определила страховая компания BHTP, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Express.

На первом месте, несмотря на лесные пожары, оказалась Австралия. Разновозрастные группы путешественников поставили ее на первое место, включая молодежь, родителей с детьми и опытных туристов. По данным BHTP, все они любят Австралию за "идеальное сочетание привычного и экзотического".

На втором месте — Швеция, ее предпочитают и молодые, и зрелые путешественники.

Сразу следом за ней — Новая Зеландия, которую чаще других выбирали молодые люди, за "умеренный климат, хорошую инфраструктуру, доступную медицину, высокое качество интернета и хорошие дороги".

В десятку также вошли Франция и Нидерланды, Исландия, Ирландия, Греция и Япония.

Исследование выявило также, что путешественники считают самыми безопасными поездки на курорты и заранее продуманные туры.

Компания BHTP каждый год проводит такое исследование на основе опроса туристов, которые дают свою оценку разным странам. Она использует свои данные, а также показатели Global Peace, Global Safety и Global Finance.